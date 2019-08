لعنة الإصابات تضرب لاعبي برشلونة وديمبلي يغيب عن الملاعب لخمسة أسابيع!

كشف نادي برشلونه الإسباني لكرة القدم أمس الاثنين، عن إصابة لاعبه الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، وغيابه عن الملاعب لمده خمسه أسابيع.

حيث قال برشلونة في “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي:

“كشفت الفحوصات إصابة اللاعب عثمان ديمبلي في أوتار الركبة اليسرى، وسيغيب للأسابيع الخمسة القادمة”.

وسيغيب اللاعب الفرنسي عن برشلونة خلال المباريات الثلاث المقبلة في الليغا، قبل فترة التوقف الدولي الأولى لهذا الموسم.

هذا وانضم عثمان ديمبلي إلى زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي خرج مصاباً أيضاً، خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لليغا.

كما أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن المباراة الافتتاحية للفريق الكتالوني، بسبب الإصابة أيضاً.

