بعد معاناته من مشاكل في العضلات.. رونالدو يخوض التدريبات بمفرده

يُجري النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تدريبات بمفرده، لمعاناته من مشاكل في العضلات، قبل أيام معدودة من انطلاق الموسم الكروي الجديد في إيطاليا.

حيث نشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، لتدريباته وهو يسدد الكرة ويراوغ ويجري مع نجله كريستيانو جونيور، وعلق الدون على الفيديو، قائلاً:

“أنا أعمل بجد من أجل الشفاء مع شريك خاص”.

هذا وستبدأ عجلة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بالدوران، يوم 24 أغسطس الجاري، وسيستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مضيفه بارما.

