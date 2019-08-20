يوفنتوس يعلن إعارة بيلجريني إلى كالياري

أعلن يوفنتوس مغادرة ظهيره الإيطالي لوكا بيليجريني رسمياً إلى كالياري لموسم واحد على سبيل الإعارة بعد قدومه هذا الصيف من روما.

وأوضح اليوفي عبر موقعه بأن بيليجريني سيلعب هذا الموسم مع كالياري دون الكشف عن التفاصيل المالية لعقد الإعارة الجديد للاعب مع كالياري.

ويأتي انتقال لوكا بيليجريني إلى كالياري للعب دقائق أكثر والحصول على فرصة في الموسم، حيث سيجد صعوبة في المشاركة مع بطل إيطاليا في ظل تواجد الظهير البرازيلي أليكس ساندرو.

وكان بيليجريني قد انضم للسيدة العجوز قادماً من صفوف روما في الميركاتو الحالي في صفقة وصلت إلى اثنين وعشرين مليون يورو لمدة أربع سنوات، حيث تضمنت انتقال الظهير ليوناردو سبينازولا إلى نادي العاصمة الإيطالية مقابل تسعة وعشرين مليون يورو.

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