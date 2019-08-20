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بالوتيلي “المشاغب” يعود لمسقط رأسه 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بريشيا الإيطالي تعاقده مع المهاجم ماريو بالوتيلي بعقد طويل الأمد وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مارسيليا الفرنسي.

وقال النادي الإيطالي العائد لدوري الدرجة الأولى إن بالوتيلي أصبح لاعباً للفريق وعاد للمدينة التي قضى طفولته فيها ونشأ بها بفضل تصميمه للعودة في المواسم الأخيرة.

وكان اللاعب صاحب الـ29 عاماً قد عاش في مدينة بريشيا ورفض عرضاً الأيام الماضية للانتقال إلى فلامينغو البرازيلي من أجل العودة إلى إيطاليا للمرة الأولى منذ عام 2016.

ومن المتوقع أن يتقاضى بالوتيلي نحو مليون ونصف المليون يورو في الموسم، إضافة إلى المكافآت لتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف والمساهمة ببقاء الفريق ضمن الدرجة الأولى الإيطالية.

وخاض بالوتيلي العديد من التجارب الاحترافية مع إنتر ميلانو وميلان في إيطاليا، إضافة إلى مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين ونيس ومارسيليا في فرنسا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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