ليشتشتاينر ينتقل إلى أوجسبورغ

وقّع الدولي السويسري المخضرم شتيفان ليشتشتاينر عقداً مع فريق أوجسبورغ الألماني لمدة عام واحد ليخوض تجربة جديد في البوندسليغا.

وأجرى اللاعب السويسري الفحوصات الطبية بنجاح قبل تقديمه ومشاركة زملائه في أولى تدريباته مع الفريق.

وكان أوجسبورغ قد استهل مشاركته في الدوري الألماني بخسارة كبيرة أمام مضيفه بروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف.

ولعب ليشتشتاينر 105 مباراة مع منتخب بلاده كما خاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوري الإيطالي مع لاتسيو ويوفنتوس ولعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في تجربته الأخيرة مع أرسنال اللندني.

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