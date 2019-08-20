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ليشتشتاينر ينتقل إلى أوجسبورغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع الدولي السويسري المخضرم شتيفان ليشتشتاينر عقداً مع فريق أوجسبورغ الألماني لمدة عام واحد ليخوض تجربة جديد في البوندسليغا.

وأجرى اللاعب السويسري الفحوصات الطبية بنجاح قبل تقديمه ومشاركة زملائه في أولى تدريباته مع الفريق.

وكان أوجسبورغ قد استهل مشاركته في الدوري الألماني بخسارة كبيرة أمام مضيفه بروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف.

ولعب ليشتشتاينر 105 مباراة مع منتخب بلاده كما خاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوري الإيطالي مع لاتسيو ويوفنتوس ولعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في تجربته الأخيرة مع أرسنال اللندني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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