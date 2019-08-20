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“إلتهاب رئوي” يبعد ساري عن يوفنتوس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوفنتوس الإيطالي أن مدربه ماوريتسيو ساري قد أصيب بالتهاب رئوي قبل أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد الأسبوع المقبل.

وأشار البيانكونيري إلى أن ساري قد عانى آلاما على مستوى الصدر وأصيب بنزلة برد قوية، الأمر الذي تطلب غيابه عن مباراة الفريق الودية السبت الماضي.

وأضاف بيان بطل إيطاليا أن المدرب صاحب الستين عاماً قد حضر تدريبات الفريق الإثنين الماضي وخضع لفحوصات أكدت إصابته بالتهاب رئوي وسيبدأ فترة العلاج هذه الأيام، لكنه لم يوضح بعد ما إذا سيتواجد ساري في أولى مباراة للفريق بالدوري أمام بارما.

وكان ساري قد عُين مدرباً ليوفنتوس في يونيو الماضي قادماً من تشيلسي الإنجليزي خلفاً للمدرب السابق ماسيمليانو أليغري حيث يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا مع بطل إيطاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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