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ليبيا تشارك في افتتاح الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت بالعاصمة الرباط دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة التي تحتضنها المملكة المغربية في الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة أربع وخمسين دورة أفريقية في رياضات متنوعة.

وشاركت البعثة الليبية في حفل الافتتاح يتقدمها رئيس الوفد الليبي عز الدين القاضي والإداريين والرياضيين المشاركين في عدد من الألعاب، حيث شهد حفل الافتتاح لوحات استعراضية، وتستضيف المغرب الحدث الأفريقي للمرة الأولى بعدما كانت من المقرر إقامتها في غينيا الاستوائية ثم زامبيا.

ويشارك في الألعاب نحو ستة آلاف رياضي ورياضية يمثلون دولهم عبر ثلاثمائة وواحد مسابقة، حيث تقام الألعاب في العاصمة الرباط إضافة إلى الدار البيضاء والجديدة وبنسليمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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