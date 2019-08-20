ليبيا تشارك في افتتاح الألعاب الأفريقية

افتتحت بالعاصمة الرباط دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة التي تحتضنها المملكة المغربية في الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة أربع وخمسين دورة أفريقية في رياضات متنوعة.

وشاركت البعثة الليبية في حفل الافتتاح يتقدمها رئيس الوفد الليبي عز الدين القاضي والإداريين والرياضيين المشاركين في عدد من الألعاب، حيث شهد حفل الافتتاح لوحات استعراضية، وتستضيف المغرب الحدث الأفريقي للمرة الأولى بعدما كانت من المقرر إقامتها في غينيا الاستوائية ثم زامبيا.

ويشارك في الألعاب نحو ستة آلاف رياضي ورياضية يمثلون دولهم عبر ثلاثمائة وواحد مسابقة، حيث تقام الألعاب في العاصمة الرباط إضافة إلى الدار البيضاء والجديدة وبنسليمان.

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