بايرن ميونخ “يداوي الجراح” بصفقة كوتينهو

بعد الضغوط والانتقادات التي ازدادت على إدارة بايرن ميونخ بعد نفاد صبر المشجعين على ثورة الانتقالات الموعودة عقب الموسم الماضي .

تمكن عملاق ألمانيا من ضم البرازيلي فيليب كوتينهو من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل، صفقة ستعزز بطل البونسليغا في المواسم السبعة الماضية المنافسة على عديد الألقاب بعد خروج لاعبين ذوي قيمة كروية كبيرة أمثال الهولندي روبين والفرنسي ريبيري .

ووصل البرازيلي إلى مقر النادي برفقة المدير الرياضي حسن صالح حميديتش وأجرى الفحوصات الطبية بنجاح، لتبدأ ضربات قلبه تدق للعب في ميونخ ويواصل مسيرة لنجوم الكرة البرازيلية بالقميص الأحمر أمثال ألبير زي روبيرتو ولوسيو وعدد من اللاعبين الآخرين.

ولم يتمكن اللاعب من إثبات قيمته الكروية في كاتالونيا بعد تواجده لعام ونصف العام في صفقة كلفت خزائن برشلونة أكثر من مائة وخمسين مليون يورو ولم ينجح في حجز مكان أساسي ودائم في تشكيلة أرنيستو فالفيردي فكان الطلاق المؤقت عنوانا لصفقة من أهم صفقات الميركاتو الحالي .

ولن يكون برشلونة مطالبا بدفع راتب اللاعب هذا العام فالفريق البافاري ملزم حسب العقد المبرم بأنْ يتحمل كل تكاليف وراتب اللاعب هذا الموسم .

وستقلل صفقة انتقال كوتينهو من جراحات النادي البافاري المتعطش للألقاب الأوروبية فتجديد دماء زعيم الكرة الألمانية قد ينسي جمهوره فشله في التعاقد مع لاعب السيتي ليروي ساني والبداية المتعثرة في انطلاق الموسم بخسارة السوبر والتعادل في البوندسليغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية