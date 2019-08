بوغبا يُضيع ركلة جزاء حاسمة ويُفوت فرصة الفوز على الشياطين الحمر

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع مضيفه وولفرهامبتون في اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حيث وضع الفرنسي أنتوني مارسيال، فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في المقدمة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وأدرك اللاعب البرتغالي، روبين نيفيز، التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.

هذا وأهدر الفرنسي الآخر، بول بوغبا، فرصة ذهبية على “الشياطين الحمر” للتقدم مرة أخرى بإضاعته ضربة جزاء.

واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

