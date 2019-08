الأندية الإيطالية تتحد لإنزال اليوفي عن عرشه.. هل ستنجح؟

كثفت الأندية الإيطالية تدريباتها في الأيام الأخيرة استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد يوم السبت المقبل 24 أغسطس، حيث سيقص فريقا نابولي وفيورنتينا شريط المباريات بلقاء قوي.

وتتحد الأندية الإيطالية في هذا الموسم لإنزال اليوفي عن عرشه، ومنعه من الحصول على اللقب التاسع تواليا، حيث هيمن فريق السيدة العجوز على الكالتشيومنذ العام 2012.

ويعد فريقا إنتر ميلان ونابولي أكثر الفرق ترشيحا لمنافسة اليوفي على اللقب، فالفريقان قاما بتدعيم صفوفهما بعدد كبير من النجوم.

ومن المتوقع أن يستعيد الكالتشيو هذا الموسم جزءا من بريقه المفقود، حيث بدأت الفرق الإيطالية بالتعافي من الأزمات المالية التي ضربتها في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تراجع الأندية الإيطالية على المستوى الأوروبي، وأدت إلى هجرة النجوم من جنة كرة القدم إلى الدوريات الأخرى.

وشهد سوق الانتقالات الحالية نشاط ملحوظا مقارنة بالسنوات العشر الماضية، واستطاع الكالتشيو جذب عدد من النجوم والمدربين الكبار إليه.

ومن المتوقع أن تتنافس فرقجوفنتوس، إنتر ميلان ونابولي على لقب الدوري، ويعد جوفنتوس المرشح الأوفر حظا للقب نظرا لامتلاكه تشكيلة قوية تضم عناصر مميزة في مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في حين دعم الإنتر صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، كما تعاقد مع المدرب الإيطالي كونتي نجم اليوفي السابق في إطار سعيه لتحقيقه لقب السكوديتو الغائب عنه منذ موسم الثلاثية التاريخية عام 2010.

أما نابولي فسيواصل سعيه لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ النادي متسلحا بخبرة مدربه كارلو أنشيلوتي، وبتشكيلة جيدة من اللاعبين.

ما هي أبرز الصفقات التي عقدتها الأندية الإيطالية هذا الصيف؟

استطاعت الأندية الإيطالية في هذا الصيف إبرام العديد من الصفقات، وكسبت ود مجموعة من النجوم من الدوريات الأخرى للعب معها في الموسم القادم، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أبرز اللاعبين الذين تعاقدت معهم أندية الكالتشيو.

1- الهولندي ماتيس دي ليخت: صفقة مميزة قام بها نادي جوفنتوس الإيطالي الذي استطاع التفوق على الأندية الأوربية الراغبة في ضم الموهبة الشابة، وبلغت قيمة الصفقة 85.5 مليون يورو.

2- البلجيكي روميرو لوكاكو: استطاع ناديإنتر ميلان التعاقد مع المهاجم البلجيكي لوكاكوقادما من نادي مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو، ليكون اللاعب البلجيكي أغلى لاعب في تاريخ نادي الإنتر، ومن المتوقع أن يحل لوكاكو مكان الأرجنتيني ماوروإيكاردي كابتن الإنتر السابق المتوقع رحيله في نهاية الميركاتو بسبب المشاكل التي حدثت بينه وبين النادي في شهر فبراير الماضي.

3- اليوناني كوستاسمانولاس: نجح نادي نابولي في تشكيل ثنائي دفاعي قوي بعد التوقيع مع اليونانيكوستاسمانولاس لاعب نادي روما السابق ليكون شريكا للسنغالي كوليبالي في خط الدفاع، وبلغت قيمة صفقة 34 مليون يورو.

4- الإيطالي نيكولا باريلا: صفقة مهمة لخط الوسط قام بها نادي إنتر ميلان، حيث وقع اللاعب الشاب صاحب ال22 ربيعا مقابل 45 ميلون يورو تدفع على موسمين لناديه السابق كالياري.

5- الإيطالي ليوناردو سبينازولا: صفقة قام بها نادي روما لتعزيز مركز الظهير الأيسر، حيث تعاقد مع اللاعب الإيطالي الشاب من جوفنتوس مقابل 29.5 مليون يورو.

6- الجزائري إسماعيل بن ناصر: صفقة قام بها نادي ميلان الإيطالي، حيث نجح النادي اللومباردي في كسب ود اللاعب الجزائري الذي تألق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو دفعها نادي ميلان لنادي إمبولي.

7- الإسباني ثيوهرنانديز: تعد هذه الصفقة من الصفقات المهمة التي قام بها نادي ميلان، حيث دفع نادي ميلان 20 مليون يورو لنادي ريال مدريد مقابل انتقال اللاعب الإسباني لصفوف الروسونيري.

8- البرازيلي دانيلو: صفقة قام بها نادي جوفنتوس، حيث انتقل اللاعب البرازيلي إلى السيدة العجوز في صفقة تبادل بين نادييمانشستر سيتي وجوفنتوس، وشملت الصفقة انتقال البرتغالي جواوكانسيلوللسيتي مقابل قدوم دانيلولليوفي، وقدرت قيمة الصفقة ب35.5 مليون يورو.

9- الأرغوياني دييغو غودين: نجح نادي إنتر ميلان في تعزيز خط دفاعه بعدما كسب ود المدافع الأرغوياني الخبير غودين البالغ من العمر 33 عاما، والذي قدم من نادي أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.

قراءة طموحات الأندية الإيطالية هذا الموسم

يتوقع المراقبون أن يشهد الدوري الإيطالي هذا الموسم صراعا حامي الوطيس على اللقب بخلاف السنوات السابقة، حيث ستحاول أندية الإنترونابولي تجريد اليوفي من لقبه الذي حافظ عليه لمدة 8 سنوات متتالية، وبخاصة بعد أن عززت هذه الأندية صفوفها بعدد كبير من اللاعبين المتميزين، ومن غير المتوقع أن يخرج اللقب من بين هذه الأندية.

في حين ستتنافس فرق أتلانتا (مفاجأة الموسم الماضي)، ميلان، روما، لاتسيو على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، والمراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي.

أما أندية تورينو، سامبدوريا، فيورنتينا، ساسولو، وبارما فستحاول إزعاج الكبار والحصول على مقعد مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

بينما ستسعى أندية بريشيا، ليتشي، وهيلاس فيرونا القادمة من دوري الدرجة الثانية إلى تثبيت أقدامها في دوري الأضواء، ومن المتوقع أن تتنافس هذه الأندية مع أندية سبال، كالياري، بولونيا، وبدرجة أقل جنوىوأدونيزي من أجل الهروب من شبح الهبوط إلى دوري المظاليم.

فمن سينال لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم؟ وهل سيحقق اليوفي لقبه التاسع تواليا أم لأندية الإنتر ونابولي رأي آخر؟ ومن هي الأندية التي ستحقق مركزا مؤهلا للمسابقات الأوروبية؟ ومن هي الأندية التي ستهبط إلى دوري الدرجة الثانية؟ هذا ما سنكتشفه خلال 38 جولة مثيرة من جولات الدوري الإيطالي القوي الذي وصفه الأسطورة الأرجنتينية دييغو ماردونا بجنة كرة القدم.

