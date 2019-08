الإسماعيلى المصري يواجه كوكاكولا وديًا استعدادًا لبطل ليبيا

خاض فريق الإسماعيلى المصري بقيادة محمود جابر مباراة ودية مع نظيره كوكاكولا على ملعب أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

ودخل الإسماعيلى معسكرًا مغلقًا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبيًا مع بتروجت مساء الجمعة ثم واجه الإعلاميين مساء السبت ثم حرس الحدود مساء الإثنين ثم كوكاكولا اليوم الثلاثاء بل وأخيرًا إنبى فى 24 أغسطس الجارى. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

