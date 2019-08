المدير الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة الفريق استعدادا لمعسكر المغرب

المتوسط:

أعلن جلال الدامجة المدير الفني لمنتخب ليبيا، قائمة الفريق استعدادًا لمعسكر المغرب الذى يقام خلال الفترة 30 أغسطس حتى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

استبعد المدير الفنى من القائمة ثنائي فريق أهلي طرابلس الحارس محمد نشنوش والمدافع سند الورفلى دون أسباب أو مبررات واضحة

وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم: أحمد عبد السلام عزاقة “المدينة” ومراد الوحيشى “الاتحاد” وفتحى صابر “النصر” وناجى دراء “الاتحاد” وأحمد التربي، ومعتصم صبو “الاتحاد”، وعبد الرحيم التريكى “السويحلى” وسعد أجباره ” النصر” ومحمد العياط “سموحة المصرى” ومحمود عكاشة “المدينة” وأحمد المقصى “الاتحاد” ومحمد الشتيوى ” أبو سليم” والمعتصم المصراتى ومهند مصطفى مدين “النجم الساحلى” وأحمد بن على “كروتونى الإيطالى” ومحمد التوهامى الهداج “المدينة” وربيع الشادى “الاتحاد” ومفتاح طقطق “المصرى البورسعيدى” وحمدو الهونى “الترجى التونسى” ومؤيد اللافى “اتحاد العاصمة الجزائرى” ومحمد مكارى خالد المريمى “النصر” وسالم بالعيد “الاتحاد” وأنيس السلتو “النجم الساحلى” ومعتز المهدى “النصر” وصالح طاهر “اتحاد طنجة”.

