المهاجم الجزائري إسلام سليماني ينتقل من ليستر سيتي إلى موناكو الفرنسي

أكدت وكالة فرانس برس انتقال المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني من ليستر سيتي الإنجليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

حيث ستكون إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيراً مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

هذا وخضع اللاعب البالغ 31 عاماً لفحص طبي أمس الثلاثاء قبل انتقاله إلى موناكو، الذي عانى كثيراً في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي وفي بداية الموسم الجديد بعد أن مني بهزيمتين بنتيجة 3-0 على يد كل من ليون في المرحلة الافتتاحية وميتز في الجولة الثانية.

يُذكر أن سليماني اكتشاف موسم 2013-2014 مع نادي سبورتينغ البرتغالي تحت إشراف ليوناردو جارديم مدرب موناكو الحالي.

