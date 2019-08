أشعل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الجدل مرة أخرى بنشره رسالة مبهمة عن مستقبله مع باريس سان جيرمان، في ظل الغموض الذي يكتنف مسألة رحيله عن الفريق الباريسي من عدمه ووجهته القادمة.

حيث نشر نيمار عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، صورة للمغني الجامايكي الشهير، بوب مارلي، وعلق عليها بعبارة مبهمة، جاء فيها:

“المشكلة هي أنه حين تكون صادقاً يكرهك الجميع، وحين تكون كاذباً يحبك الجميع”.

واعتر مراقبون أن تلك العبارة قد تكون كإشارة إلى الهتافات العدائية التي تعرض لها البرازيلي خلال الأيام الأخيرة من جماهير باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى بعض جماهير نادي برشلونة، الذين يعارضون فكرة عودته إلى النادي الكتالوني من جديد.

هذا ولا يزال نيمار ينتظر لمعرفة مستقبله، فإما البقاء في أسوار ملعب “حديقة الأمراء”، وهو ما لا يرغب فيه، أو تحقيق رغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

The post صورة لـ«بوب مارلي» تُعيد نيمار إلى الواجهة من جديد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا