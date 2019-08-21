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الجزائري إسلام سليماني ينتقل إلى موناكو الفرنسي  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد موناكو الفرنسي مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني قادماً من ليستر سيتي لموسم واحد على سبيل الإعارة ليصبح خامس صفقات فريق الإمارة الفرنسية.

وأوضح موناكو في بيان عبر موقعه الرسمي أنه اتفق مع لاعب ليستر إسلام سليماني على شكل إعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم المقبل.

واجتاز اللاعب الفحوصات الطبية الروتينية ليوقّع على بنود العقد الجديد مع النادي الفرنسي، ويعزز تشكيلة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم إلى جانب الفرنسي وسام بن يدر وهنري أونيكورو والبرتغالي جيلسون مارتينيز وبنجامين ليكومت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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