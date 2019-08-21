الجزائري إسلام سليماني ينتقل إلى موناكو الفرنسي  

تعاقد موناكو الفرنسي مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني قادماً من ليستر سيتي لموسم واحد على سبيل الإعارة ليصبح خامس صفقات فريق الإمارة الفرنسية.

وأوضح موناكو في بيان عبر موقعه الرسمي أنه اتفق مع لاعب ليستر إسلام سليماني على شكل إعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم المقبل.

واجتاز اللاعب الفحوصات الطبية الروتينية ليوقّع على بنود العقد الجديد مع النادي الفرنسي، ويعزز تشكيلة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم إلى جانب الفرنسي وسام بن يدر وهنري أونيكورو والبرتغالي جيلسون مارتينيز وبنجامين ليكومت.

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