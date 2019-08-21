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مشاركة مرتقبة لأكاديمية فرسان المتوسط في بلغاريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتأهب منتخب أكاديمية فرسان المتوسط للمشاركة في بطولة بلغاريا الدولية للأكاديميات ومدارس الناشئين في كرة القدم.

وسيكون منتخب الأكاديمية هو الفريق العربي والأفريقي الوحيد بالبطولة التي يشارك في منافساتها العديد من الفرق الأوروبية والآسيوية.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب الأكاديمية ضمن مجموعة قوية ضمت إلى جانبه كلا من هوندا الياباني وأوبزور البلغاري وتشيرنو موري البلغاري.

هذا وسيخوض فريقنا مباراته الأولى في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري أمام فريق (أوبزور) البلغاري، ثم يلتقي في اليوم التالي الفريق البلغاري الآخر (تشيرنو موري) ويختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة فريق (هوندا) الياباني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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