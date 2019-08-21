مشاركة مرتقبة لأكاديمية فرسان المتوسط في بلغاريا

يتأهب منتخب أكاديمية فرسان المتوسط للمشاركة في بطولة بلغاريا الدولية للأكاديميات ومدارس الناشئين في كرة القدم.

وسيكون منتخب الأكاديمية هو الفريق العربي والأفريقي الوحيد بالبطولة التي يشارك في منافساتها العديد من الفرق الأوروبية والآسيوية.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب الأكاديمية ضمن مجموعة قوية ضمت إلى جانبه كلا من هوندا الياباني وأوبزور البلغاري وتشيرنو موري البلغاري.

هذا وسيخوض فريقنا مباراته الأولى في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري أمام فريق (أوبزور) البلغاري، ثم يلتقي في اليوم التالي الفريق البلغاري الآخر (تشيرنو موري) ويختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة فريق (هوندا) الياباني.

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