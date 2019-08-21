إدارة الترجي تنفي لـ218 تعاقدها مع سند الورفلي

عاد اسم المدافع الليبي سند الورفلي للظهور من جديد في ميركاتو الأندية التونسية وخاصة مع بطل أفريقيا الترجي التونسي.

سند الذي كان قريبا في فترة ما من فريق باب سويقة بات اليوم خارج حساب الإدارة حسب تصريحات رياض بنور لـ218 والتي نفى فيها كل الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى تعاقد مرتقب بين الورفلي والترجي.

صورة نشرها أحد الشباب الليبيين على انستغرام جمعت بين لاعبنا الدولي حمدو الهوني وسند الورفلي ومهاجم الترجي طه ياسين الخنيسي كانت هي الفتيل الذي أشعل الحديث عن صفقة الورفلي من جديد.

في وقت نفى فيه الخنيسي لـ218 أنه قد دار أي حديث بينهم حول انتقال اللاعب إلى فريق الدم والذهب، بالمقابل تحدث صفحات ليبية عدة عن أن اليوم سيكون الموعد لتوقيع سند، وأضاف نشطاء أن ارتداء الورفلي لقميص الترجي بات مسألة وقت لا أكثر وهذا ما نفته جملة وتفصيلا إدارة الفريق التي قالت إنها تكتفي بمدافعين في مركز سند وهما القائد شمام والجزائري بدران.

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