يورغن كلوب يضع جدولاً زمنياً لرحيله عن الريدز

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول عن موعد رحيله عن الريدز حامل لقب دوري أبطال أوروبا ووصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي.

حيث قال كلوب في تصريحات صحفية: “أمر بفترة رائعة حالياً، آمل أن تستمر الأمور على هذا الحال لأطول فترة ممكنة، ولكن أريد أن أكون مستعداً لأي شيء، لا أستبعد احتمال رحيلي عن ليفربول في غضون عامين أو ثلاثة، أخبركم بهذا الآن، حتى لا يكون الأمر مفاجأة في وقت لاحق”. وتسلم كلوب، مسؤولية تدريب نادي ليفربول في العام 2015، وقاد الفريق في الموسم الماضي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه. هذا ويتصدر ليفربول حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين في أول جولتين من المسابقة.

