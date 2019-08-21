اخبار الرياضة

ليبيا سادساً في سباق 1000 م تجديف بالألعاب الإفريقية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

حل الجداف الليبي عبد السلام سعيد سادسا فى سباق التجديف 1000 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تحتضنها المغرب هذه الأيام، وسجل سعيد زمن وقدره 4.00.78 دقيقية .

وتجاوز الجداف الليبي التصفية الأولى وخاض اليوم سباق النهائيات بمشاركة 6 جدافين من منتخبات إفريقيه مختلفة .

هذا وسيشارك الجداف الليبي حسين قنبور في منافسات سباق 500 متر .

يشار إلى أن التونسي محمد التائب حل في المركز الاول ونال الذهبية بزمن 3.21.16 دقيقة، وجاء المصري عبدالخالق البنان ثانيا بزمن 3.23.63 دقيقة والبرونزية للجزائري أسامة الحبيشي بزمن 3.31.63 د .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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