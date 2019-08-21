ليبيا سادساً في سباق 1000 م تجديف بالألعاب الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

حل الجداف الليبي عبد السلام سعيد سادسا فى سباق التجديف 1000 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تحتضنها المغرب هذه الأيام، وسجل سعيد زمن وقدره 4.00.78 دقيقية .

وتجاوز الجداف الليبي التصفية الأولى وخاض اليوم سباق النهائيات بمشاركة 6 جدافين من منتخبات إفريقيه مختلفة .

هذا وسيشارك الجداف الليبي حسين قنبور في منافسات سباق 500 متر .

يشار إلى أن التونسي محمد التائب حل في المركز الاول ونال الذهبية بزمن 3.21.16 دقيقة، وجاء المصري عبدالخالق البنان ثانيا بزمن 3.23.63 دقيقة والبرونزية للجزائري أسامة الحبيشي بزمن 3.31.63 د .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24