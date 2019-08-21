استدعاء “26” لاعب استعدادا لتصفيات “الكان”

أخبار ليبيا 24 – خاص

استدعى الطاقم الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم بقيادة جلال الدامجة “26” لاعبًا، للدخول في معسكر تحضيري بالمغرب في الفترة ما بين الثلاثين من أغسطس الجاري وحتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل، وذلك استعدادا لتصفيات “الكان” الكاميرون 2021 .

وسيلعب المنتخب الليبي في اللمجموعة العاشرة في التصفيات والتي تضم نظيره التونسي وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

وضمت قائمة المنتخب “9” لاعبين محترفين هم: أحمد بن علي “كرتوني الإيطالي”، محمد الترهوني “سموحة المصري”، محمد مدين “النجم الساحلي التونسي”، المعتصم المصراتي “فيتوريا غماريش البرتغالي”، مفتاح طقطق “المصري البورسعيدي”، حمدو الهوني “الترجي التونسي”، ومؤيد اللافي “اتحاد العاصمة الجزائري”، صالح طاهر “اتحاد طنجة المغربي”، وأنيس سالتو “النجم الساحلي التونسي”.

وجاءت القائمة على النحو التالي “أحمد عزاقة، مراد الوحيشي، فتحي الطلحي في حراسة المرمى ، و ناجي دراء، أحمد التربي، المعتصم صبو، عبد الرحيم التريكي، سعد إجباره، محمد الترهوني، محمود عكاشة، أحمد المقصي، محمد أشتيوي، في خط الدفاع. و المعتصم المصراتي، محمد مدين، أحمد بن علي، محمد الهداج، ربيع الشادي، مفتاح طقطق، حمدو الهوني، في خط الوسط و محمد مكاري، مؤيد اللافي، سالم المسلاتي، خالد مجدي، أنيس سالتو، معتز المهدي، صالح طاهر في الهجوم” .

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