التعمري يتألق أمام أياكس بتصفيات الأبطال

تقرير 218

حل أياكس أمستردام الهولندي ضيفا على أبويل نيقوسيا القبرصي في ذهاب التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

وبدأ أياكس المباراة مهاجما وحاول منذ الدقيقة الثامنة بعد مجهود من المغربي حكيم زياش وسط تألق من حارس أصحاب الأرض، بعدها صوب داني بليند نحو المرمى لكن الحارس تواجد في المكان الصحيح، ليحاول في العديد من المرات الوصول للشباك لكن الحظ لم يكن في جانبه .

وتحرك أبويل في النصف الثاني من الشوط الأول فاللاعب الأردني موسى التعمري أخذ على عاتقه خطف هدف لفريقه لكنه افقتد للمسة الأخيرة .

في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض في عديد المرات لكن التألق كان بعنوان الحارس الكاميروني أونانا، حتى التعمري الذي يسعى لرفع اسمه بالملاعب الأوروبية لم يكن موفقا في التسجيل في فرص عدة .

لتنتهي المباراة بتعادل يقرب أياكس حسابيا من دور المجموعات فيما يحتاج أبويل لمعجزة من يوهان كرويف أرينا لضمان التأهل.

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