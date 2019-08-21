“صفقة نيمار” تُعقّد المفاوضات بين برشلونة وسان جرمان

لايزال برشلونة يلعب على سلاح الوقت من أجل الضغط واستعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يعد هدفا رئيسيا واضحا لإدارة الفريق الكاتالوني .

باريس سان جيرمان يميل إلى حصوله على الأموال سريعا بدلا من إدخال لاعبين في الصفقة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي نهاية الشهر الجاري .

وكشفتْ صحيفة “ماركا” الإسبانية أن فريق عاصمة الأنوار صعّب المهمة على النادي الكاتالوني في مساعيه لضم نيمار بعد رفضه العرض الأول، فأغلب نجومه رفضوا الدخول في أي مبادلة ضمن صفقة نيمار، فالبارسا تخلى عن ورقته الرابحة فيليب كوتينهو في مفاوضاته مع النادي الباريسي والكرواتي راكيتيتش رفض الخروج والذهاب إلى بطل فرنسا مفضلا الاستمرار داخل الكامب نو .

وبات البارسا في موقف صعب، فالمفاوضات مع إدارة سان جيرمان قد تأخذ منحىً آخر بعد طلب الأخير مئتين وخمسين مليون يورو للتخلي عن اللاعب البرازيلي، لاسيما أن إدارة بارتوميو أنفقت نفس المبلغ لصفقات الصيف الحالية وأهمها غريزمان ودي يونغ .

ومن المتوقع أن تظل صفقة نيمار حائرة في الأيام المقبلة، فعيون ريال مدريد ويوفنتوس مصوبة نحو ضم اللاعب البرازيلي وبرشلونة سيكون مجبرا على الانتظار حتى آخر أيام الميركاتو لحسم المسلسل الطويل أو الانسحاب منه والتركيز على الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية