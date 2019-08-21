منتخب كرة القدم المصغرة يستعد لبطولة العالم

أيام قليلة تفصلنا عن كأس العالم لكرة القدم المصغرة في أستراليا 2019، التي تأهل فيها المنتخب الوطني إلى النهائيات وأطاحته القرعة في المجموعة الثانية مع المجر وإنجلترا والسعودية.

وبدأ فرسان الكرة المصغرة أولى معسكراتهم في مدينة مصراتة حيث تجمع 26 لاعبا ضمن قائمة موسعة ستفرز في النهاية خمسة عشر فقط سيحملون الراية الوطنية في هذا الاستحقاق العالمي.

ورغم ضيق الوقت وقلة الإمكانيات لن تكون مصراتة المحطة الأخيرة لتجمعات فرسان المتوسط استعدادا لبلاد الكنغر فبعد مرحلة اختيار القائمة الأخيرة سيكون هناك معسكرات أخرى في زليتن وطرابلس.

وتعد هذه البطولة مهمة لعشاق هذه اللعبة في ليبيا وكان التأهل إليها فرحة كبرى اجتاحت الجميع ورغم صعوبة المجموعة إلا أن العزم والاستعداد يجري على قدم وساق لتحقيق نتائج إيجابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية