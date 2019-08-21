اتحاد الكرة في تونس يقيل آلان جيراس

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم فسخ عقد مدرب منتخبها الوطني رسميا بالتراضي بين الطرفين عبر بيان نشره الاتحاد المحلي هناك في صفحته الرسمية فيسبوك.

ولم يكمل المدرب الفرنسي المدة المنصوص عليها في العقد الذي أبرم بينه وبين الجامعة التونسية في 13 ديسمبر 2018 المنقضي والذي من المقرر أن يمتد لـ 18 شهرا قابلة للتجديد.

وكان جيراس يتقاضى مرتبا شهريا وصل إلى 25 ألف يورو عدا عن الامتيازات الأخرى مثل تذاكر السفر والسكن والسيارة وغيرها.

وحقق المدير الفني المقال المركز الرابع مع نسور قرطاج خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بوصوله معهم للنصف النهائي ورغم ذلك كان موقع انتقادات كبرى من المختصين في اللعبة حتى الشارع الرياضي في تونس خاصة بعد الأداء الباهت خلال دور المجموعات والعبور دون تسجيل أي فوز والاكتفاء بالتعادل في الثلاث مباريات.

كما ظهر المنتخب العربي مع جيراس في آخر مسابقة قارية بخط دفاع هزيل وبأخطاء فادحة أدت إلى تسجيل ثلاثة أهداف ضد مرماهم ما زاد السخط على الفرنسي وبدأت منذ ذلك الوقت إشاعة إقالته إلى أن أعلن عليها الاتحاد التونسي للعبة اليوم الإربعاء .

وفي ظل شغور منصب المدرب في المنتخب التونسي فإن المحللين والمختصين رشحوا العديد من الأسماء الوطنية لخلافة جيراس أبرزهم نبيل معلول.

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