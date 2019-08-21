لوزانو يجري الفحص الطبي مع نابولي

خضع اللاعب المكسيكي هيرفيج لوزانو للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله بشكل رسمي إلى نابولي الإيطالي.

وأوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” المتخصص بصفقات الانتقالات في إيطاليا بأن اللاعب وصل إلى مدينة نابولي قبل أن يوقع على العقد الرسمي مع نادي الجنوب الإيطالي.

وأشار تقرير الموقع بأن قيمة انتقال لوزانو إلى نادي الجنوب الإيطالي كلف خزائن نابولي 40 مليون يورو حيث سيتحصل ناديه في المكسيك “باتشوكا” على 20 في المائة من قيمة العقد، فيما سيتحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بأربعة ملايين ونصف المليون يورو، وسيكون قيمة الشرط الجزائري لكسر قيمة عقد اللاعب 130 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يقدم نابولي لاعبه الجديد بعدما أصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي لكنه سيعول على التفاوض مع إدارة إنتر ميلانو للتعاقد مع المهاجم ماورو إيكاردي.

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