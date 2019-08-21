غياب النجوم يدفع فالفيردي للمغامرة

أشرك أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اللاعب اليافع أنسو فاتي القادم من أكاديمية لامايسيا في المران الصباحي للكتلان استعدادا لمباراة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس.

وأقدم فالفيردي على هذه الخطوة نظرا لغياب مهاجمي الفريق عثمان ديمبلي ولويس سواريز بداعي الإصابة كما لم يتأكد بعد مشاركة النجم الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي رغم وجوده ضمن المتمرنين .

ويبلغ فاتي من العمر 16 ربيعا ويلقب بلؤلؤة لاماسيا لما أظهره من موهبة ومستوى عال حيث يتوقع له الجميع مستقبلا باهرا في لعبة كرة القدم

ويمتد عقد المهاجم الذي تعود أصوله إلى غينيا بيساو مع البلوغرانا حتى عام 2022

ويأمل الفريق الكتالوني نسيان أولى هزائمه في الليغا أمام بلباو وخلو رصيده من النقاط في الجولة الثانية أمام بيتيس رغم غياب عديد النجوم التي لها تأثيرها على الفريق.

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