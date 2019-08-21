ريبيري يوقع رسمياً مع فيورنتينا

أعلن فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع اللاعب الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق بايرن ميونيخ.

وكشف موقع النادي أن اللاعب البالغ 36 عاماً وصل إلى مدينة فلورنسا صباح اليوم قبل توقيعه على العقد الذي سيربطه مع فيورنتينا لمدة عامين.

وتواجد نحو 300 مشجع لفيورنتينا بمطار فلورنسا لاستقبال اللاعب الفرنسي والذي أكد أن صديقه المهاجم الإيطالي لوكا توني كان وراء انتقاله للفريق وساهم في إقناعه بالمجيء إلى الدوري الإيطالي.

وحصد اللاعب رفقة بايرن ميونخ 21 لقباً كبيراً أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2013 وكأس العالم للأندية في ذات العام، كما توج بالبوندسليغا 9 مرات وكأس ألمانيا 5 مرات، كما سجل 16 هدفاً مع المنتخب الفرنسي في 81 مباراة دولية.

ويعد انتقال فرانك ريبيري واحداً من أهم صفقات الانتقال في الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي شهد ضم العديد من اللاعبين البارزين في الساحة الأوروبية.

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