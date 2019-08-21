نتائج اليوم الأول من بطولة بنغازي للأكاديميات ومدارس ناشئي كرة القدم

بنغازي-العنوان

انطلقت منافسات بطولة بنغازي للأكاديميات ومدارس ناشئي كرة القدم، أمس الثلاثاء على أرضية ملعب مدرسة يوسف بوكر ببنغازي، وذلك تحت إشراف وتنظيم جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية.

وجاءت نتائج البطولة التي يشارك فيها 12 أكاديمية في يومها الأول على النحو التالي:

أكاديمية فرسان المتوسط تفوز على نجوم قمينس بنتيجة (5-0)، أما أكاديمية قول فازت على الهدف الرياضي بنتيجة (7-1)، فيما فازت أكاديمية حي الزيتون 2 على ستارز الرحبة بنتيجة (3-2).

وتم يوم السبت الماضي سحب قرعة البطولة التي تقام لأول مرة بإشراف وتنظيم جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مكتب الرياضة بنغازي في قاعة الاجتماعات بمركز بنغازي للمتفوقين.

ووضعت القرعة فريق مدرسة الرياضي المتفوق، وأكاديمية نجوم قمينس، وأكاديمية فرسان المتوسط، وأكاديمية أصايل في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أكاديمية استارز فرع الرحبة، وأكاديمية حي الزيتون 2، وأكاديمية قووول، وأكاديمية الهدف، أما المجموعة الثالثة ضمت أكاديمية استارز بالعون، وأكاديمية حي الزيتون أ، وأكاديمية الفتى الذهبي، وأكاديمية الهداف.

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