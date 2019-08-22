وديا.. الأهلي يلتقي مختلط أندية بنغازي

يلتقي فريق الأهلي بنغازي الأوّل لكرة القدم فريق مختلط أندية بنغازي في مباراة ودّية تحضيرا لمواجهة الإسماعيلي المصري ضمن مباريات بطولة الأندية العربيّة الأبطال.

وستُقام المباراة مساء اليوم في مقرّ النادي بحي الزيتون وتشهد مشاركة جلّ لاعبي الفريق بمن فيهم متوسّط الميدان الشامخ العبيدي الذي جدّد عقده لموسم إضافي.

ومن المقرّر أن يغادر الأهلي بنغازي إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء بعض المباريات الودّية تمهيدا لمواجهة الإسماعيلي المصري في 13 من شهر سبتمبر حيث ستقام مواجهة الذهاب في مصر بينما يقام لقاء الإياب بتونس.

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