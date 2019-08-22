الاتحاد السكندري يضم المدافع الليبي “شلبي” إلى صفوفه

العنوان_الأسكندرية

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اليوم الأربعاء، في التعاقد مع أحمد شلبي مدافع منتخب ليبيا وأهلي بنغازي لمدة 3 مواسم.

وتدرب شلبي مع الفريق خلال الأسبوع الماضي، حتى يتابع المدرب طلعت يوسف، قدرات اللاعب عن قرب.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، على عقود انتقاله لزعيم الثغر، مساء اليوم بمقر النادي، في حضور رئيس النادي، والمدير الفني بالإضافة إلى عبد الجليل إمام مدير الكرة.

وسيتم قيد شلبي كلاعب محلي طبقًا للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تُفيد بقيد لاعب واحد فقط من دول شمال أفريقيا كلاعب محلي.

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