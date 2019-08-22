اخبار الرياضة

هويدي ينتقل إلى الاتحاد السكندري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع مدافع فريق الأهلي بنغازي أحمد هويدي عقدا يجمعه بنادي الاتحاد السكندري لمدّة ثلاثة مواسم ليكون الاسم الليبيّ الرابع في منافسات الدوري المصري الممتاز العام المقبل.

ويعد هويدي من أبرز لاعبي الأهلي بنغازي في السنوات الأخيرة حيث تدرّج في الفئات السنيّة للنادي وصولا للفريق الأوّل قبل أن يقع عليه الاختيار من قبل المدرّب الوطني جلال الدامجة في تشكيلة الفرسان التي شاركت في التصفيات الموندياليّة قبل عامين.

وكان المصري البورسعيدي قد تعاقد في وقت سابق مع مفتاح طقطق قادما من الأهلي طرابلس بينما انتقل محمد الترهوني إلى سموحة ويرتبط أحمد الهرام الكوري بعقد يجمعه مع حرس الحدود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك