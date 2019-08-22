هويدي ينتقل إلى الاتحاد السكندري

وقّع مدافع فريق الأهلي بنغازي أحمد هويدي عقدا يجمعه بنادي الاتحاد السكندري لمدّة ثلاثة مواسم ليكون الاسم الليبيّ الرابع في منافسات الدوري المصري الممتاز العام المقبل.

ويعد هويدي من أبرز لاعبي الأهلي بنغازي في السنوات الأخيرة حيث تدرّج في الفئات السنيّة للنادي وصولا للفريق الأوّل قبل أن يقع عليه الاختيار من قبل المدرّب الوطني جلال الدامجة في تشكيلة الفرسان التي شاركت في التصفيات الموندياليّة قبل عامين.

وكان المصري البورسعيدي قد تعاقد في وقت سابق مع مفتاح طقطق قادما من الأهلي طرابلس بينما انتقل محمد الترهوني إلى سموحة ويرتبط أحمد الهرام الكوري بعقد يجمعه مع حرس الحدود.

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