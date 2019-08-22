مشاركة ليبية في دورة الإعداد البدني بالجزائر

يشارك المدرب الوطني الشاب “سالم ميلاد” في دورة تدريبية متقدمة بالجزائر وذلك خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من أغسطس الجاري.

وتأتي مشاركة سالم ميلاد بهذه الدورة بعدما تلقى دعوة رسمية من الجهة المنظمة والراعية لهذه الدورة وهي (النادي الرياضي المحترف الرائد) وهي شركة متخصصة في إقامة وتنظيم الدورات التدريبية.

ويتضمن برنامج الدورة عدة دروس ومحاضرات في الإعداد البدني الخاص والألعاب التكتيكية والتدريبات الدائرية والإحماء المركب والتمارين الخاصة بالجانب البدني.

ويعتبر سالم ميلاد من المدربين الواعدين بالكرة الليبية وتولى سابقاً تدريب عدة فرق أبرزها: الأولمبي ورفيق وبنغازي الجديدة.

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