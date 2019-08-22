شاطئية الأهلي بنغازي تواصل استعداداتها للبطولة

يواصل فريق الأهلي بنغازي للكرة الشاطئيّة استعداداته اليوميّة على شواطئ منطقة الصابري تحضيرا للمشاركة في بطولة بنغازي التي ستنطلق الأيّام المقبلة، حيث لعب مؤخراً مباراة ودّية جمعته بفريق نجوم السلماني وانتهت بفوزه بهدف دون ردّ.

ويرغب الأهلي من خلال تدريباته اليوميّة في الوصول لأقصى درجات الجاهزيّة لتحقيق نتائج إيجابيّة تساعده على الفوز بلقب البطولة التي ستكون متابعة من مدرّبي المنتخب لاختيار اللاعبين المقرّر التحاقهم بتشكيلة المنتخب الوطني في الاستحقاقات الدّوليّة المقبلة.

ويعتبر فريق الأهلي بنغازي للكرة الشاطئية من أبرز الفرق على الساحة المحلية حيث تبدي إدارة النادي اهتماما بهذه اللعبة.

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