منتخب الصالات يلتقي مختلط طرابلس ودياً

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات ودّيا مختلط أندية طرابلس بقاعة نادي الاتحاد مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة في أوّل اختبار ودّي لتشكيلة المدرب عبدالباسط النعاس.

واختار مدرب المنتخب تشكيلته التي بدأت في الأيّام الماضيّة استعداداتها لمواجهة منتخب الجزائر شهر أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهّلة لبطولة أمم أفريقيا المغرب 2020.

وكانت المشاركة الأخيرة لمنتخب الصّالات في بطولة أمم أفريقيا قبل ثلاثة أعوام خجولة حيث ودع البطولة من دورها الأول عقب سلسلة التخبّطات التي مرّ بها طيلة السنوات الماضية.

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