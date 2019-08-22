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منتخب الصالات يلتقي مختلط طرابلس ودياً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات ودّيا مختلط أندية طرابلس بقاعة نادي الاتحاد مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة في أوّل اختبار ودّي لتشكيلة المدرب عبدالباسط النعاس.

واختار مدرب المنتخب تشكيلته التي بدأت في الأيّام الماضيّة استعداداتها لمواجهة منتخب الجزائر شهر أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهّلة لبطولة أمم أفريقيا المغرب 2020.

وكانت المشاركة الأخيرة لمنتخب الصّالات في بطولة أمم أفريقيا قبل ثلاثة أعوام خجولة حيث ودع البطولة من دورها الأول عقب سلسلة التخبّطات التي مرّ بها طيلة السنوات الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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