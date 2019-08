قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بالمشاركة في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء الأربعاء، وذلك استعداداً لمواجهة ضيفه ريال بيتيس، الأحد المقبل، على ملعب “كامب نو”.

حيث قال الفريق الكتالوني عبر حسابه على موقع “تويتر” أن ميسي شارك في مران الفريق على قدم المساواة مع بقية اللاعبين.

هذا وعانى ميسي من إصابة في القدم اليمنى أبعدته عن جولة الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم، وعن المباراة الافتتاحية للبلوغرانا أمام مضيفه أتلتيك بيلباو.

وتأتي عودة ميسي في الوقت المناسب، في ظل إصابة الثنائي المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، وتأكد غيابهما عن مباراة ريال بيتيس، بسبب الإصابة.

The post ليونيل ميسي يُشارك في تمرينات برشلونة ويستعد لمواجهة ريال بيتس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا