انطلاق بطولة الأكاديميات في بنغازي

على أرضيّة ملعب مدرسة يوسف بوكر انطلقت بطولة الأكاديميّات ومدارس كرة القدم لمواليد 2008- 2009- 2010.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس وأعضاء لجنة بطولة الأكاديميّات ورئيس مكتب الرياضة بنغازي ومندوبي الفرق المشاركة وعدد من متابعي لعبة كرة القدم.

وتُقام البطولة بإشراف وتنظيم جمعيّة الأندية الرياضيّة للأعمال الخيريّة وبالتعاون مع مكتب الرياضة بنغازي.

وشهد اليوم الأوّل من المنافسات تفوّق أكاديميّة “قول على الهدف” من المرج بنتيجة سبعة أهداف لهدف كما تفوّقت أكاديميّة فرسان المتوسط على أكاديميّة نجوم قمينس بخماسيّة نظيفة، هذا وحقّقت أكاديميّة الزيتونة الفوز على ستارز الرحبة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتشارك في فعاليات المسابقة اثنتي عشرة أكاديميّة ومدرسة للناشئين قسّمت على ثلاث مجموعات بهدف صقل المواهب وتجهيزها للمنافسات الحقيقيّة.

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