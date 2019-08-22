اخبار الرياضة

انطلاق بطولة الأكاديميات في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على أرضيّة ملعب مدرسة يوسف بوكر انطلقت بطولة الأكاديميّات ومدارس كرة القدم لمواليد 2008- 2009- 2010.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس وأعضاء لجنة بطولة الأكاديميّات ورئيس مكتب الرياضة بنغازي ومندوبي الفرق المشاركة وعدد من متابعي لعبة كرة القدم.

وتُقام البطولة بإشراف وتنظيم جمعيّة الأندية الرياضيّة للأعمال الخيريّة وبالتعاون مع مكتب الرياضة بنغازي.

وشهد اليوم الأوّل من المنافسات تفوّق أكاديميّة “قول على الهدف” من المرج بنتيجة سبعة أهداف لهدف كما تفوّقت أكاديميّة فرسان المتوسط على أكاديميّة نجوم قمينس بخماسيّة نظيفة، هذا وحقّقت أكاديميّة الزيتونة الفوز على ستارز الرحبة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتشارك في فعاليات المسابقة اثنتي عشرة أكاديميّة ومدرسة للناشئين قسّمت على ثلاث مجموعات بهدف صقل المواهب وتجهيزها للمنافسات الحقيقيّة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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