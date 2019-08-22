بين الطرابلسي ومعلول.. من يقود النسور بالمرحلة الحساسة؟

تقرير 218

قرار جريء اتّخذته الجامعة التونسية لكرة القدم بإقالة مدرّب المنتخب الان جيراس قبل أيّام قليلة من تصفيات الشان وقبل أشهر من انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

إقالة جيراس جاءت بعد قرار لجنة التقييم التي قيمت أداءه منذ توليه مهمة تدريب نسور قرطاج إلى حين مغادرتهم كأس أفريقيا من الدور نصف النّهائي على يد منتخب السنغال، حيث تم الطلاق بين جيراس والجامعة التونسية بالتراضي بعدما تمت تسوية المستحقات المالية للمدرب الفرنسي.

المرحلة المقبلة ستعتمد فيها الجامعة التونسية على مدرب محلي فاسم نبيل معلول الذي قاد نسور قرطاج الى مونديال روسيا حاضر بقوة على طاولة المقترحات ويبدو أنّ منافسه سيكون مواطنه سامي الطرابلسي مدرّب السيلية القطري والذي سبق له قيادة المنتخب التونسي

وحسب الأخبار المُتداولة فإن الجامعة التونسية لكرة القدم لن تتأخر كثيرا في الكشف عن المدرّب المرتقب لنسور قرطاج نظرا لالتزامات المنتخب التّونسي المقبلة في التصفيات.

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