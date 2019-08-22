الغنودي يبدأ تدريباته رفقة القوة الجوية العراقي

بدأ مهاجم المنتخب الوطني والأهلي طرابلس سابقا محمد الغنودي تدريباته رفقة فريق القوّة الجويّة العراقي بعد انتقاله لصفوفه في الساعات الماضية.

الفريق العراقي يجري تدريباته اليوميّة في معسكره المقام حاليا بالعاصمة اللبنانيّة بيروت استعدادا لمواجهة السالمية الكويتي لحساب مباريات البطولة العربيّة للأندية الأبطال.

وتعد هذه التجربة الاحترافيّة الثانية بالنسبة للغنودي بعدما ارتدى ألوان فريق شبيبة الساورة الجزائري في تجربة لم تكلّل بالنجاح ليعود اللاعب أدراجه في ليبيا ويشارك مع ناديه الأمّ الأهلي طرابلس قبل توقّف نشاط الممتاز.

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