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الهلال يستأنف تدريباته نهاية الشهر الجاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الإعلامي لنادي الهلال عن انطلاق تدريبات الفريق الأوّل لكرة القدم في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي بمقرّه في منطقة سيدي حسين وبإشراف مدرّبه ناصر الحضيري.

وقبل توقف الدوري شهر أبريل الماضي احتلّ الهلال المركز الرّابع برصيد تسع عشرة نقطة كما خطف مهاجمه أنس المصراتي الأنظار واحتلّ صدارة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

ويرى متابعون أنّ الهلال سيكون ضمن كوكبة الفرق المنافسة على لقب الممتاز الموسم القادم بعد الإصلاحات الكبيرة التي تتّبعها إدارة النادي الجديدة بقيادة الدكتور نادر بوشناف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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