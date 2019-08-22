الهلال يستأنف تدريباته نهاية الشهر الجاري

أعلن المركز الإعلامي لنادي الهلال عن انطلاق تدريبات الفريق الأوّل لكرة القدم في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي بمقرّه في منطقة سيدي حسين وبإشراف مدرّبه ناصر الحضيري.

وقبل توقف الدوري شهر أبريل الماضي احتلّ الهلال المركز الرّابع برصيد تسع عشرة نقطة كما خطف مهاجمه أنس المصراتي الأنظار واحتلّ صدارة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

ويرى متابعون أنّ الهلال سيكون ضمن كوكبة الفرق المنافسة على لقب الممتاز الموسم القادم بعد الإصلاحات الكبيرة التي تتّبعها إدارة النادي الجديدة بقيادة الدكتور نادر بوشناف.

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