طاقم تحكيم ليبي يُشارك في إدارة تصفيات المونديال

وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم على طاقم تحكيم ليبي بقيادة عبدالواحد حرويدة ليدير مباراة الدّور التمهيدي من تصفيات كأس العالم ألفين واثنين وعشرين، والتي ستجمع بين منتخبي جنوب السّودان وغينيا الإستوائية.

وبالإضافة لحرويدة أسندت مهمّة المساعد الأوّل للحكم عطية محمد، وسيكون باسم سيف النصر المساعد الثاني بينما سيشغل أيمن الشريف مهمّة الحكم الرّابع.

وخاض حرويدة في السنوات الأخيرة العديد من التجارب التحكيميّة في التصفيات الأفريقيّة أهمّها مواجهة المنتخب التونسي مع نظيره الجزائري ضمن تصفيات بطولة أفريقيا للشباب تحت عشرين عاما التي أقيمت فيما بعد بالنيجر.

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