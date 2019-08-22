مع ريال مدريد نيمار داسيلفا سيساهم في دفع راتبه

استيقظ أحباء كرة القدم اليوم على صورة لافتة وصادمة بعض الشيء على غلاف مجلة آس الورقية وفيها يتربع اللاعب البرازيلي نيمار على هضبة من المال وعلى وجهه ابتسامة عريضة والعنوان “ريال مدريد يستطيع تغطية صفقة نيمار”.

وتعد وجهة نيمار المقبلة الخبر الأكثر تداولا في الأوساط الرياضية العالمية إذ يتنافس لضمه العريقين برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وكتبت آس عن سعي الملكي لاستقدام مهاجم باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الميرنغي قادر حسابيا على تحقيق هذه الرغبة رغم الراتب السنوي الخيالي الذي يتقاضاه البرازيلي والبالغ 37 مليون يورو.

وفي تحليل للصفقة بلغة الأرقام كتبت اس إن الريال لديه القدرة المالية لشراء اللاعب عدا عن المبالغ الكبيرة التي سيجنيها في حال تمت الصفقة والتي ستصل 13,5 مليون يورو حسب المصدر وهذا الرقم يمثل 50% من عقود حقوق الصور الخاصة بالنجم البرازيلي والتي ستصبح من حق الميرنغي بعد التوقيع مع النجم الباريسي وهذه العملية الحسابية تطلعنا على أن اللاعب سيساهم بنفسه في نسبة من راتبه ما يخفف العبء عن ريال مدريد.

من جهة أخرى سيكون ضم نيمار متاحا قانونيا للملكي، حيث لن يتجاوز سقف المرتبات المنصوص عليه في بنود رابطة الأندية الأوروبية، وتنص على أن لا يتعدى سقف الرواتب 70% من حجم إيرادات النادي الخاصة بالتشغيل، وبالتحاق اللاعب الى صفوف زيدان سيكون حجم المرتبات 66% في حين لو انضم لنادي برشلونة فإن سقف الرواتب للنادي الكتالوني ربما يتعدى نسبة الـ77%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية