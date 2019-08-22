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صالح الطاهر يختتم أهداف طنجة المغربي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اللاعب الدولي الليبي صالح الطاهر على الهدف الثالث لفريقه اتحاد طنجة المغربي ضمن المباراة التي جمعتهم بالزوراء العراقي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واعتمد المدرب الجزائري نبيل ناغيز على الطاهر منذ البداية وأشركه كأساسي في اللقاء الذي انتهى لصالحهم بواقع ثلاثة أهداف نظيفة ختمها المحترف الليبي من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وكان مهاجم الأهلي طرابلس انتقل إلى صفوف فريق اتحاد طنجة المغربي في عقد يستمر لموسمين منذ ما يناهز الأسبوعين وسجل أول أهدافه معهم ضد الشحانية القطري في المباراة الودية التي انتهت بـ4-1.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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