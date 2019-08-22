اختتام “لمة الأخوة” لكرة القدم في نسختها الأولى

بمشاركة أكثر من 120 رياضيا من مختلف مدن المنطقة الغربية، تم تقسيمهم إلى 12 فريقا حيث تنافس الجميع في أجواء غلبها اللعب النظيف، في مدينة رقدالين ضمن بطولة في كرة القدم تحت عنوان “لمة الأخوة بحي طريق البحر”.

وشهد اليوم الختامي لبطولة “لمة الأخوة” الأولى، إقامة المباراة النهائية بين فريق المجد ونظيره الإفريقي وسط أجواء رائعة بحضور جمهور كبير وعدد من الضيوف فى المنصة الشرفية من رقدالين والمدن المجاورة.

وتأهل المجد في الترتيب الثالث عن مجموعته وشق الطريق بنجاح نحو اللقب متفوقا على الإفريقي الفريق الذي كان كل التكهنات تصب لمصلحته.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أمبارك ابو قفة على نجاح النسخة الأولى من هذه البطولة التي اختتمت في أجواء الفرح والسرور الذي ساد كامل أيامها، وطالب الجهات ذات الاختصاص بالمساهمة في دعم مثل هذه المناسبات المهمة.

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