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منتخب “المصغرة” يتأهب لمونديال أستراليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة معسكره الأول في مدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في كأس العالم الذي سيقام الشهر المقبل في أستراليا.

وكان هذا التجمع الأول مخصصا لاختيار القائمة النهائية التي ستدافع عن حظوظ الفرسان في المونديال وشهد مشاركة أكثر من 25 لاعبا من أكثر من 14 ناديا من مختلف مناطق الاتحادات الفرعية سيتم تقليصهم إلى 15.

ويأتي منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي تعتبر من أقوى المجموعات، إذ تضم المنتخب الإنجليزي والمجري والسعودي إلى جانب الفرسان.

ومن المقرر إقامة معسكرات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة في زليتن أو طرابلس لكن لم يتم التأكيد بعد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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