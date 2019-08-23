طلحة رزق يقترب من الاتحاد المنستيري التونسي

ذكرت بعض الأخبار المقربة من نجم الأهلي طرابلس طلحة رزق أنه سينتقل لفريق الاتحاد المنستيري التونسي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وبحسب موقع ريميسا الرياضي فإن مسؤولي النادي التونسي قد توصلوا إلى اتفاق مع اللاعب من ناحية بنود العقد والتفاصيل المالية في انتظار الإعلان الرسمي عن انتقاله.

وفي حال انتقل رزق إلى صفوف فريق الاتحاد المسنتيري فإنه سيكون بجانب اللاعب الليبي المهدي الكوت الذي انتقل منذ عام لذات الفريق وأصبح ضمن ركائزه.

وتقوم الأندية التونسية بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين مستغلة القرار القاضي بكونهم لاعبين محليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية