الأهلي يتجاوز مختلط أندية بنغازي ودياً

حقق فريق الأهلي بنغازي الفوز وديا على حساب مختلط أندية بنغازي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن تحضيراته اليومية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري لحساب مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال.

وجاءت أهداف الأهلي بواسطة الإيفواري يايا سانوجو ومحمد التاورغي بواقع هدفين وإبراهيم بودبوس، ولعب ضمن صفوف فريق مختلط بنغازي مجموعة من أبرز اللاعبين من بينهم المدافع أحمد التربي وفيصل البدري وأنس الورفلي لاعب شباب الجبل.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي إلى القاهرة المصرية خلال الأيام القليلة القادمة ليجري بعض المباريات مع الفرق المصرية قبل مواجهة الإسماعيلي في الـ13 من سبتمبر.

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