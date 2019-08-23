النصر يتأهب لمواجهة موكاف

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته اليومية لملاقاة فريق تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب إياب الدور التمهيدي من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الفريق آخر مباراة ودية له أمام سيراميكا كليوبترا المصري بخمسة أهداف نظيفة ويستمر في استعداداته اليومية تأهبا للمواجهة المرتقبة التي ستقام مساء الأحد بملعب بيترو سبورت في العاصمة القاهرة المكان الذي اختاره النصر ليتحضن مشاركته الأفريقية.

ولا يعاني الفريق من أي إصابات تذكر حيث تواصل جميع الأسماء في الفريق تدريباتها اليومية بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني محمد الككلي.

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