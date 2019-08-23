السلتو يباشر تدريباته رفقة النجم الساحلي

باشر المهاجم الليبي الدولي أنيس السلتو تدريباته رفقة فريقه النجم الساحلي التونسي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بعدما قرر الالتحاق بالفريق بعدما وصل إلى تسوية مع إدارة النادي.

على الرغم من تحصله على مجموعة من العروض الخارجية أبرزها من أندية الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري فإن إصرار النادي التونسي على بقائه ضمن صفوفه هذا الموسم كان النقطة التي قرر على أساسها السلتو الاستمرار في منافسات الدوري التونسي.

وبانضمام السلتو إلى النجم الساحلي سيكون إلى جانب زميله مهند ايتو الذي انتقل للفريق عقب خوضه للاختبارات التجريبية واقتناع المدرب فوزي البنزرتي بإمكاناته.

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