أستون فيلا يستضيف ايفرتون

يرغب إيفرتون باحتلال صدارة الدوري الإنجليزي بصورة مؤقتة عندما يحل ضيفا مساء اليوم على نظيره أستون فيلا بملعب فيلا بارك لحساب الجولة الثالثة.

ويتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد أربع نقاط بينما يحتل أستون فيلا الترتيب السابع عشر دون نقاط عقب خسارته في أولى الجولات من مباريات الدوري الإنجليزي.

وسيكون الثنائي المصري المحمدي ومحمود ترزيغيه مطالبين بتقديم أداء قوي لمساعدة فريقهم للظفر بأولى النقاط في سباق الدوري.

وسيحاول ايفرتون استغلال هذه الجولة كونها ستكون نارية عندما يلتقي ليفربول أرسنال في قمة هذه الجولة مساء الأحد.

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