الدوري الإيطالي.. ترقّب لبداية مُثيرة ومشوقة غداً

على ملعب اينيو تارديني ستنطلق غدا السبت صافرة الحكم معلنة ضربة بداية الدوري الإيطالي للموسم 2019-2020، ونقطة الانطلاق ستكون بمباراة بارما وضيفه يوفنتوس.

بطل النسخ السبعة الأخيرة من السيريا آ سيسعى لفك شيفرة بارما والعودة بالنقاط الثلاث لتكون خير انطلاقة للسيدة العجوز بقيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري.

وتتجه بعدها الأنظار إلى ملعب ارتيميو فرانكي في فلورنسا إذ سيترقب الجميع الظهور الأول لوصيف النسخة الماضية نابولي تحت قيادة المخضرم كارلو انشيلوتي عندما يحل ضيفا على فيورنتينا الذي قام بميركاتو كبير بغية البحث عن مقعد مؤهل للأبطال.

وبذلك سيكون عشاق الكرة الإيطالية السبت على موعد مع انطلاق المتعة والإثارة والتشويق فهل سيكون اليوفي نجما هذا الموسم كما عهدناه مؤخرا أم أن لأندية إيطاليا رأي آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية